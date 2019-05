Tchad : un nouvel ultimatum lancé aux orpailleurs

Le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernante locale, Mahamat Abali Saleh a donné ce lundi un délai de 72 heures aux orpailleurs se trouvant à Miski pour "quitter les lieux".En visite au nord du Tchad, le ministre s'est rendu à Wour où il a eu une rencontre avec les éléments de la force mixte inter-mobile qui viennent d’intercepter des clandestins en partance vers la Lybie."Je profite de l'occasion pour féliciter et encourager les autorités militaires et sécuritaires qu'on a mis en place ici, à savoir la force mixte qui en est à sa première mission qui est de veiller à sa frontière. La frontière entre le Tchad et la Libye est devenue une zone de trafic d'humains, de personnes, d'immigrés et d'orpailleurs", a déclaré le général de corps d'armées Mahamat Abali Saleh.La force mixte inter-mobile a intercepté la semaine dernière dans le désert du Tibesti, une centaine de voyageurs clandestins qui tentaient de se rendre en Libye. Ils ont été présentés aux autorités provinciales et devraient être traduits en justice."Ils ont fait leur travail et ils vont continuer à le faire. Ils ont arrêté une centaine de personnes immigrés", a expliqué le ministre Mahamat Abali Salah."Notre pays a pris une ordonnance relative à la traite des personnes. Conformément à cette ordonnance, nous avons pris des mesures. Tout véhicule transportant des immigrés sera saisi", a-t-il précisé.Plusieurs véhicules Pick-up composant le convoi clandestin ont été saisis par la force mixte.Installée le 25 mars dernier, la force mixte est composée des éléments de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale, de la Garde nomade et des éléments des états-majors de l’armée tchadienne.