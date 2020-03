Tchad : un numéro vert pour dénoncer les commerçants qui haussent les prix

La ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Achta Djibrine Sy, a annoncé samedi la mise en place d'un numéro vert pour faire face à l'inflation des prix sur le marché.



Elle a demandé aux consommateurs ayant constatés des cas d'augmentation injustifiées des prix de les dénoncer au "1212', en précisant le quartier, le nom du marché, le numéro du magasin, l'emplacement du commerçant et indiquer les prix dolosifs pratiqués.



Selon elle, la brigade de contrôle économique et de surveillance des prix "prendra toutes les dispositions en terme de répression et de sanction."



Les autorités tentent d'éviter une inflation, dans un contexte marqué par une série de mesures restrictives visant à faire face à la pandémie du COVID-19.