Tchad : un officier élevé au grade de général de brigade

Le décret n° 103 du 22 janvier 2021 porte élévation d'un officier supérieur des forces armées et de sécurité au rang et appellation de général de brigade. Il s'agit du colonel Mahamat Abdallah Wollemi.



Le décret est pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence de la République, chargé des Armées, des Anciens combattants et Victimes de guerre.