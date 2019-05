Tchad : un officier promu au grade de général de corps d'armées par décret

Le décret n° 510 du 7 mai 2019 porte promotion d'un officier des forces armées et de sécurité à un grade supérieur.



Le général de division Ahmed Kogri Issa (actuel directeur général de l'Agence nationale de la sécurité) des forces armées et de sécurité est élevé au rang et appellation de général de corps d'armées.