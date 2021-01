Tchad : un ouvrage se penche sur le calvaire de la migration au Batha

Âgé de 30 ans, ce jeune étudiant en Aménagement du territoire formé à l'université des sciences et de technologie d'Ati, Brahim Abakar Moussa, vient de publier un livre intitulé "le Batha est le calvaire de la migration". Le livre de 77 pages est paru aux éditions Toumaï le 21 décembre 2020.



Très ravi de cette parution, le secrétaire général de l'Université des sciences et de technologie d'Ati, Al-Hadj Hamid Zagalo, s'est réjouit de cet ouvrage qui selon lui, touche un problème qui porte sur la migration des jeunes de la Province du Batha.



Al-Hadj Hamid Zagalo a exprimé sa satisfaction de voir un ancien étudiant s'intéresser aux problèmes qui minent le développement de la province, et se pencher sur des solutions.



Il demande aux autres étudiants de suivre l'exemple qui contribue à faire connaître la province sur le plan national. Al-Hadj Hamid Zagalo invite les ONG locales et internationales, ainsi que les associations de développement à encourager de telles initiatives qui contribuent au développement local.



Pour sa part, l'écrivain Brahim Abakar Moussa s'est dit honoré de l'invitation. Pour lui, en tant que fils de la localité, cette contribution est importante.