TCHAD

Tchad : un parti plaide pour une assistance financière aux familles des victimes du 20 octobre

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Octobre 2022

En réaction aux évènements du 20 octobre survenus au Tchad, le président du Parti Pour le Rassemblement et l'Equité au Tchad (PRET), Me. Bongoro Théophile, demande aux pouvoirs publics de donner "de l'assurance et de l'apaisement pour que les parents et amis des victimes pleurent leurs morts et les inhument dans la pure tradition de chacun et dans le calme".