Tchad : un pasteur frappé pour “escroquerie’’ d’une fidèle

Un dimanche doublement inoubliable pour l’éloquent "mon père" comme l’appellent affectueusement ses fidèles. Inoubliable tellement la dime, ce dimanche est abondante ; inoubliable aussi tant ce pasteur d’une des multiples nouvelles églises de réveil a essuyé son nez sanglant. Et madame R est la cause de ce souvenir cauchemardesque. Madame R en effet "a galéré" douze années entières. Diplômée en Gestion, les portes de l'emploi lui sont restées hermétiquement fermées. Sur conseil d’une amie, R fréquente assidûment la nouvelle église où le pasteur prie incessamment pour les chômeurs. Le Bon Dieu faisant toujours des merveilles, trois mois plus tard, R obtient un boulot. Elle se sent redevable à son pasteur. Comme tout chrétien pieux, elle décide d’obéir à la "loi des prémices". La fameuse loi consiste à offrir entièrement son premier salaire à l’église. Outre l’observance de la fameuse obligation de prémices, R verse régulièrement la dime. Bel exemple de chrétienneté!



Un jour, elle décide de faire mieux. Ayant contracté un prêt bancaire, elle en offre 1 million à son pasteur. Ce dernier se livre sans retenue à "l'atalaku" de sa fidèle préférée. Un culte spécial est organisé en l’honneur de R pour qu’Allah, dans son infinie bonté, lui rende au centuple sa rondelette "brique". La nouvelle de l’offrande parvient aux oreilles des membres de la famille de R. Ceux-ci tombent des nues. Ils sont descendus illico au temple alors que le pasteur et quelques anciens papotaient, ingurgitaient des bouteilles de jus. Sans aucune forme de procès, le pasteur est passé à tabac. Il rend aussitôt le million pour avoir la vie sauve. Exproprié, il s’est tout simplement résigné à implorer une malédiction divine sur ses bourreaux.