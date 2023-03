Tchad : un paysan blessé et deux de ses enfants enlevés contre rançon au Mayo Kebbi Ouest

Dans la nuit de dimanche à lundi, deux personnes ont été kidnappées par des hommes armés dans le village de Wazetelang, dans le canton de Dari, sous-préfecture de Lamé. Le père de famille, FAÏMBRAO VOUNGAM, a été grièvement blessé par balles avant que les malfrats ne disparaissent dans la nature avec ses deux enfants.



Cette pratique semble être une vache à lait pour les malfrats de la sous-préfecture de Lamé, comme en témoignent les récents événements. Le 24 mars, un groupe de malfrats est revenu chercher FOHO DANKI, ex-otage du village LIPETCHOKNO. Les malfrats ont ligoté un habitant du village pour l’obliger à conduire jusqu'à leur victime. Mais sous les cris des femmes et de la population, les malfrats ont effectué des tirs de sommation avant de s’enfuir.



Le 21 mars dernier, toujours dans le canton de Dari, cinq personnes ont été enlevées en pleine journée par des malfrats. Deux d'entre elles, dont une femme, ont été libérées quelques heures plus tard. Actuellement, au moins neuf personnes sont prises en otage.



Face à ces actes, l’Organisation d’Appui aux Initiatives de Développement (OAID) informe qu’il s’agit du même groupe qui a enlevé deux personnes à BADOUANG et trois autres à FAÏTAOBOUT il y a quelques jours. La même organisation demande à la population du Mayo Kebbi Ouest de se préparer à des actions de grande envergure dans les jours à venir.