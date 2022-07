Tchad : un père et sa fille de 14 ans criblés de balles à Gagal

Des hommes inconnus armés ont tué deux personnes dans le village Kouala, dans le canton Goumadji, département de Nanaye/Gagal, province du Mayo Kebbi Ouest. Le crime a été perpétré vers 01h du matin de la journée du lundi 04 juillet 2022. Les victimes ont été criblées des balles.



Il s'agit d'un père de famille de 47 ans, le nommé Tao Ngar, marié à 04 femmes et sa fille de 14 ans. Les malfrats, dans leurs opérations, n'ont pas demandé de rançon, mais ils ont juste tué leurs bourreaux. La fille de 14 ans a été abattue dans l'innocence, car elle est sortie de sa case après avoir écouté de bruit vers la chambre de son père.



Après la descente du préfet du département de Nanaye sur le terrain, un détachement militaire pour la sécurité de la population est installé dans ledit village. La province du Mayo Kebbi Ouest a connu un temps d'accalmie, face au phénomène d'enlèvement de personnes contre rançons. Car, l'on n'a pas assisté à des enlèvements, mais à des tentatives.



Ces assassinats surviennent après celui du village Zamkaye, dans la sous-préfecture de Lamé, où un homme de plus de 90 ans a été retrouvé criblé de balles dans sa chambre. Une somme de plus de 6 millions de FCFA avait été emportée. Les recherches sont en cours et restent sans succès actuellement.