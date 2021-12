Tchad : un père et son fils assassinés pour des chèvres au Sila

Deux hommes, un père de famille et son fils, ont été assassinés par des malfrats dans le département d'Adde, province de Sila, dans la nuit du 12 décembre.



Le drame s’est produit au village Koumou dans le département d’Adde.



Les malfrats ont tenté de voler des chèvres lorsque les deux victimes, Khamis Moursal et Hassan Khamis Moursal, ont opposé une résistance pour défendre leurs biens. Elles ont été froidement assassinées.



Les malfaiteurs ont pris le chemin du Soudan, pays frontalier, informe une source sécuritaire.



Les autorités traditionnelles et religieuses du département d’Adde exhortent le président du Conseil militaire de transition (CMT) et son gouvernement d’intervenir de toute urgence face à la vague d’insécurité dans la zone.