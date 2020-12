Tchad : un père tue sa fille à la machette et blesse ses deux autres enfants

Mayo Kebbi Ouest - Un père de famille a tué l'un de ses enfants (une fillette) et blessé deux autres (un garçon et une fillette) à coups de machette. Le drame s'est passé mercredi 16 décembre dans le village Yakoulom dans la sous-préfecture de Pala Rurale, aux environs de 22 heures.



Les deux enfants blessés, âgés respectivement de 6 et 3 ans, ont été transférés à l'hôpital provincial de Pala, ce jeudi 17 décembre vers 00h30.



Selon l'un des gardes malades, tout est parti d'une mésentente entre le père et la mère. Les enfants ont ramassé les pots cassés.



Détails à suivre.