Tchad : un plafonnement des prix du carburant au Kanem pour endiguer la flambée

Suite à la flambée des prix du carburant dans la ville de Mao, le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassan Jogoï, a rencontré ce mercredi 02 août 2023, les commerçants pour discuter de la situation.



La réunion s'est tenue en présence d'un représentant de ARSAT, zone Nord, du chef de la circonscription de la Douane, du préfet du Kanem centre et du maire de la commune de Mao. En débutant la rencontre, le gouverneur a exhorté les commerçants à fixer le prix de l'essence à 600 FCFA et celui du gazole à 750 FCFA, à partir d'aujourd'hui.



Il a également mis en garde que des mesures seront prises par les autorités en cas d’augmentation de prix. « Nous sommes tous des consommateurs et la population en souffre, donc je n'accepterai pas que la population continue de souffrir », a-t-il souligné. Le gouverneur a d'abord demandé aux commerçants, la cause de la flambée du carburant sur le marché.



Ensuite, il a donné la parole aux commerçants pour entendre leurs préoccupations, et il a pris bonne note de leurs préoccupations. Enfin, il a demandé aux commerçants qui vendent du carburant autour des restaurants, et à côté des stations-services, de libérer ces places et de s'éloigner de ces lieux.



La vigilance, la transparence et les prix doivent être respectés sur le marché. A cet effet, une commission de surveillance et de contrôle des prix sera mise en place.