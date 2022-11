TCHAD Tchad : un plan ambitieux de développement de la filière bétail-viande

Par Info Alwihda - 10 Novembre 2022



Il s’agit d’une alternative donnée à tous les acteurs, notamment les éleveurs, les commerçants de bétail, les bouchers et autres acteurs de la filière, tout en créant des emplois pour les jeunes.

La signature du contrat de financement entre le ministère du Commerce et de l’Industrie et la société Laham Tchad, le 5 novembre dernier, pour garantir la qualité supérieure sanitaire et nutritionnelle de la viande tchadienne par le label Laham Tchad, vient non seulement soulager l’économie tchadienne, mais permettra aussi d’absorber le chômage chez les jeunes Tchadiens, avec des investissements et créations d’emplois, dans le cadre de développement de deux zones industrielles spéciales.



Selon le directeur pays de la société Laham Tchad, Jacky Rivière, le plan de développement de la filière bétail-viande est ambitieux, avec l’objectif de faire de cette filière un pilier du développement du Tchad, créateur de plus de 35 000 emplois et générant plus de 1 700 milliards de chiffres d’affaires chaque année.



En effet, 220 milliards d’investissements directs et 330 milliards d’investissement, dans les infrastructures de soutien, vont faire de cette filière le premier pôle d’investissement au Tchad. Pour porter ces investissements et attirer les investisseurs, sept zones économiques spécialisées seront construites à N’Djamena, Moundou, Sarh, Dourbali, Abeche, Ati et Amdjarass.



Il s’agit au premier volet de ce projet, du Complexe Industriel des Abattoirs du Logone de Moundou qui prévoit un investissement d’un montant de 106 milliards de francs CFA, pour la construction de parcs d’achats, des zones de quarantaine, des zones d’embouche et la construction d’une centrale solaire de 42 mégawatts. Il y a aussi le Complexe Industriel des Abattoirs de Djarmaya (CIAD), qui prévoit un investissement d’un montant de 122 milliards de francs CFA qui permettra de construire des parcs d’achats, des zones de quarantaine, des zones d’embouche, et une centrale solaire de 40 mégawatts.



Il s’agira plus spécifiquement pour le Complexe Industriel des Abattoirs du Logone de 289 salariés pour les parcs d’achats, zones de quarantaine et zones d’embouche et 775 salariés emplois indirects pour les autres créations d’emplois estimés à plus de 4 000 personnes. Le Complexe Industriel des Abattoirs de Djarmaya (CIAD) absorbera quant à lui, 334 salariés dans les parcs d’achats, zones de quarantaine et zones d’embouche et 891 salariés en emplois indirects. On estime également à plus de 4 000 autres créations d’emplois.



Pour Mme Fatimé Kodbé, secrétaire d’Etat au ministère de l’Elevage et des Productions animales, cet investissement apportera incontestablement une contribution inestimable en termes d’emplois et des revenus pour les jeunes et les femmes. Le ministre de l’Industrie et du Commerce souligne pour sa part que la création des zones économiques spéciales et des pôles de croissance, a été identifié comme véritable levier de développement économique, et entre en droite ligne du plan directeur d’industrialisation et de diversification économique.



Ce projet va donner une vraie alternative à tous les acteurs, notamment les éleveurs, les commerçants de bétail, les bouchers et autres acteurs de la filière et créera de l’emploi pour les jeunes.





