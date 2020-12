Tchad : un plan ambitieux pour booster le secteur du tourisme

Un mémorandum d'entente entre l'Institut du Forum mondial du tourisme et la République du Tchad a été signé mardi en Turquie, ont annoncé l'Office national de la promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts (ONPTA) et l'Institut du Forum mondial du tourisme via un communiqué. La signature du mémorandum officialise l'organisation du Forum mondial du tourisme en mars 2021 au Tchad.



Une délégation tchadienne composée notamment du ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Patalet Geo, et du coordonnateur de l'ONPTA, Abakar Rozzi Teguil, se trouve en Turquie pour peaufiner les préparatifs de l'évènement.



Selon le président de l'Institut du Forum mondial du tourisme, Bagci Bulut, 1000 participants du domaine du tourisme et des investissements touristiques seront accueillis au Tchad. Il précise qu'une attention maximale sera accordée aux règles d'hygiène. Les zones cibles sont notamment la capitale N'Djamena et l'Ennedi Est (Amdjarass).



"Nous marquerons le tourisme au Tchad et veillerons à ce que les revenus du pays dans cette région augmentent de façon exponentielle", affirme-t-il.



"Avec les investissements et les promotions à réaliser, notre objectif est d'augmenter le nombre de touristes à 300.000 à court terme, à 1,5 million à moyen terme et à 4 millions en 5 ans", ajoute Bagci Bulut.



Le nombre annuel de touristes étrangers au Tchad est d'environ 100 000. L'Institut du Forum mondial du tourisme compte investir 1 milliard de dollars pour booster le secteur du tourisme au Tchad.



Des caractéristiques naturelles uniques



Selon le président de l'Institut du Forum mondial du tourisme, "le Tchad offre des beautés uniques avec ses caractéristiques naturelles et le désert du Sahara. Notre objectif est d'accueillir des invités étrangers du monde entier au Tchad, en particulier des pays de la région tels que la Libye, la Tunisie, le Maroc, le Gabon, le Cameroun et la République démocratique du Congo".



Le 19 novembre dernier, le président du Forum mondial du tourisme, Bagci Bulut, a été reçu par le chef de l'État Idriss Déby. Le forum qui pose pour la première fois ses valises en Afrique centrale, va donner l’opportunité au Tchad de confirmer à l’échelle internationale sa position de pays touristique.



Le Tchad veut à cette occasion valoriser ses atouts et projets : le développement des vols charters, l’aménagement de sites touristiques, la gestion touristique des parcs nationaux, la construction des parcs d’attraction, le développement du tourisme de luxe auxquels et le développement des activités de loisirs dans les sites touristiques.