Tchad : un plan d'action ambitieux de l'ONG ADMI pour un développement durable au Mont Illi

Ce plan d'action couvre les cinq prochaines années et s'appuie sur quatre axes stratégiques majeurs : l'information, l'éducation et la communication, le développement des filières et des infrastructures de produits durables, les infrastructures productives et sociales en zone rurale, ainsi que l'éducation financière et les activités génératrices de revenus.



Au total, le conseil d'administration a validé 47 activités qui seront mises en œuvre dans le cadre de ce plan d'action ambitieux visant à promouvoir le développement durable et l'amélioration des conditions de vie dans la région du Mont Illi. Cette première session marque ainsi un pas décisif dans la mise en œuvre des projets de l'ONG ADMI pour les années à venir.