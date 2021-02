Tchad : un plan d'action nutritionnel en cours d'élaboration au Guéra

Le Comité provincial de nutrition et d'alimentation (CNPA) du Guéra a tenu vendredi une réunion à Mongo pour présenter le plan d'action 2021. Ce plan prévoit plusieurs activités multisectorielles des services étatiques, partenaires, programmes et projets intervenant dans la province du Guéra pour l'année 2021.



D'un montant prévisionnel de 1,789.676.400 Fcfa, le plan est encore en discussion.



Le directeur de l'ONG Moustagbal, Hissein Baïne, se dit insatisfait du plan car toutes les activités de son organisation ne sont pas prises en compte. Il suggère de retravailler sur le document.



Les autorités provinciales ont également fait le point sur le Comité provincial d'action (CPA) qui est un organe compétent pour la coordination de toutes les actions de développement, de prévention et de gestion des crises dans la province du Guéra.



Le CPA du Guéra a joué un rôle régalien depuis sa création. Il a fait plusieurs réalisations notamment : le suivi des actions et Interventions des partenaires, projets et programmes dans la province, l'élaboration du plan de développement régional et commercial avec l'appui technique et financier de l'UNICEF.