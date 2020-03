Tchad : un plan d'action opérationnel pour l'hôpital provincial de Pala

Le conseil d'administration de l'hôpital provincial de Pala s'est réuni en assemblée générale ce jeudi à l'hôtel de Ville Pala. A cette occasion, le conseil a validé le plan d'action opérationnel de l'année en cours.



Bien que le budget est voté, plusieurs problèmes sont relevés sur l'offre de soins de qualité, les conditions d'accueil et d'hospitalisation à l'hôpital.



Selon le directeur de l'hôpital provincial de Pala, Djaouyang Fadandi, l'hôpital couvre une population de 847.345 habitants.



Érigé en 2011 en hôpital provincial, cette structure sanitaire est en instance de déplacement dans un nouveau site construit et réceptionné en 2016, sans installation de nouveaux équipements.



Le directeur informe que les bâtiments ne répondent pas aux normes et se dégradent au jour le jour.



Le président du conseil d'administration Tao Hindabo appelle à une implication pour changer l'image de l'hôpital de Pala. Il met l'accent sur la mobilisation des ressources financières tant du côté de l'État que des partenaires.