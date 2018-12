Tchad : un plan d'action pour la sécurité routière

Une rencontre entre acteurs étatiques et paraétatiques (secteur privé et société civile) sur la sécurité routière s'est ouverte à N'Djamena la semaine dernière. Elle doit aboutir à l'adoption d'un plan d'action afin d'accroitre la sécurité routière et à la création d'un réseau entre les corporations. La rencontre a été initiée par le ministère des Infrastructures.



Les participants échangent pendant trois jours sur les questions relatives à l'appui au secteur privé et à la société civile oeuvrant dans le domaine de la sécurité routière.



Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue des travaux. Le ministère des Infrastructures souhaite qu'elles soient mises en oeuvre rapidement dans l'intérêt de la lutte contre l'insécurité routière.