Tchad : un plan d'investissement pour 2023 au Chari-Baguirmi, avec la gestion des revenus pétroliers

Dans son allocution, le président du comité de gestion de ladite province, Mbang Hadji Woli Mahamat, a souligné que dans le cadre du Règlement intérieur, les questions abordées portaient sur les conditions générales de fonctionnement du Comité et de la Coordination, pour une efficacité accrue des actions à mener.



Concernant le Plan d'investissement de la province, le comité a examiné les avant-projets d'Investissements Départementaux, d'où découle le Plan d'Investissement de la Province. Il ressort des besoins recensés dans les quatre départements qu'en 2023, le Comité envisage de mobiliser 3.354.010.600 Fcfa, répartis comme suit : Département de Baguirmi : 897 427 000 Fcfa, Département de Chari : 780.513.540 Fcfa, Département de Dourbali : 719.884.960 Fcfa, Département de Loug Chari : 956.185.100 Fcfa.



Le Budget Global, qui englobe également le plan d'investissement, s'élève à 4.162.225.600 Fcfa. Le Comité va mobiliser le Budget de 2022, portant sur les acquisitions et le fonctionnement de la période allant de septembre, date de son installation, à décembre 2022, pour un montant de 470.950.000 Fcfa.



Le Comité entend terminer les projets entamés par l'ancien Comité Provisoire, dont les arriérés de paiement s'élèvent à un peu plus de 541.000.000 Fcfa. Les investissements massifs qui découleront des activités que le Comité veut réaliser dès la première année pleine de sa mise en place. Les secteurs prioritaires qui bénéficieront de ces investissements sont : l'accès à l'eau potable, l'éducation, la santé et l'appui aux activités génératrices de revenus.