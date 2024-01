Tchad : un plan de contingence multirisque pour renforcer la résilience au Mandoul

Cette rencontre, qui a vu la présence de la directrice de la protection civile au ministère de l'administration du territoire et du chef de bureau Sud National UNICEF/Moundou, s'inscrit dans le cadre du programme ACP-UE2. Ce programme vise à prévenir les risques liés aux catastrophes naturelles en Afrique Sub-saharienne, notamment en appuyant les communautés économiques régionales.



L'objectif principal de cet atelier est de parvenir à l'approbation finale du plan après une révision participative et technique du premier brouillon par toutes les parties prenantes. L'évaluation porte sur la pertinence et le réalisme des scénarios envisagés, ainsi que sur l'analyse de l'adéquation et la faisabilité technique des mécanismes de coordination proposés. Ces mécanismes concernent notamment la gestion des alertes, la circulation de l'information, et l'évaluation des dommages.