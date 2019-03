Tchad : un plan de réponse humanitaire pour les réfugiés

Le gouvernement du Tchad et la communauté humanitaire ont appelé ce mardi les donateurs à un financement de plus de 476 millions de dollars, pour aider des millions de personnes en situation de déplacement et des populations locales dans le besoin. Cet appel a été fait à l'occasion du Forum humanitaire et développement qui a été couplé cette année, au lancement conjoint du plan de réponse Humanitaire (HRP) 2019 et au plan de réponse pour les réfugiés (CRRP) 2019-2020.



Le Tchad affecté par une crise humanitaire



Dans un contexte de faible développement, le Tchad continue d’être affecté par une situation de crises humanitaires complexe : les déplacements de populations, l’insécurité alimentaire, et les urgences sanitaires. L’appel conjoint (HRP et CRRP) vise la mise en œuvre d’interventions d’urgences dans les secteurs tels que la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, la protection, l'éducation, l'eau, hygiène et assainissement ainsi que l’appui aux services sociaux de base et la recherche de solutions durables.



Le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Dr. Issa Doubragne, a insisté sur l'importance de poursuivre le travail conjoint afin de réduire durablement les vulnérabilités. "L'accès aux services sociaux de base dans les zones affectées par les crises, l'appui aux moyens d'existence, et de la recherche de solutions durables contribuent au développement du pays et au renforcement du capital humain", a-t-il déclaré.



D'après lui, "le Tchad, est un des principaux pays d'accueil de réfugiés dans une sous-région secouée par des crises récurrentes et multiples. Près d'un demi-million de personnes ont fui les conflits ou la violence dans les pays voisins. Compte tenu du niveau d'insécurité toujours persistante dans leurs zones d'origine, les perspectives de retour pour ces populations déplacées sont encore incertaines."



Une situation nutritionnelle dangereuse



La situation nutritionnelle demeure en constante dégradation, tel que souligné dans le plan de réponse humanitaire évoquant une augmentation des cas de malnutrition de 29% par rapport à l'année 2018. De plus 3,7 millions de personnes seront en danger cette année.



"L es populations tchadiennes ont toujours été en première ligne pour apporter leur soutien aux réfugiés en partageant leurs maigres ressources", a affirmé Mbili Ambaoumba, représentant du HCR au Tchad. "Il est temps d'alléger leur fardeau", a-t-il plaidé, tout en invitant les acteurs à inscrire leur démarche dans le cadre d'actions globales qui visent à assurer la participation des partenaires au développement pour une approche holistique de la réponse en faveur des réfugiés et des populations hôtes.



16 organisations, y compris le HCR et d'autre agences des Nations Unies ainsi que les ONG internationales font partie du CRRP tandis, que le HRP a vue la participation d'environ 39 organisations regroupant l'ensemble de la communauté humanitaire.