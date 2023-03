TCHAD

Tchad : un plan de riposte et de gestion du trafic routier à N'Djamena pour le Ramadan (gouvernement)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Mars 2023

Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration et la ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière ont tenu un point de presse conjoint ce 23 mars 2023 pour discuter de la gestion de la circulation et de la sécurité routière dans la ville de N'Djamena.