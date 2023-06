Tchad : un plan de travail sur le développement socio-économique à Ndam

Après une semaine de prise de fonction, le sous-préfet de Ndam, Mahamat Kaintra, a rencontré les différentes couches sociales de Ndam. L'objectif est de présenter son plan de travail, et d'établir un contact avec elles.



Trois points ont été abordés lors de cette réunion d'échange : la cohabitation pacifique entre les agriculteurs et les éleveurs, le respect de la hiérarchie et la sécurité de la population dans les villages.



Après avoir introduit les participants, le sous-préfet Mahamat Kaintra a centré le débat sur le développement socio-économique de la sous-préfecture de Ndam. Selon lui, le développement de la sous-préfecture ne peut être réalisé que par la contribution de toutes les filles et de tous les fils de Ndam.



Il a souligné qu'une cité ne peut pas se développer dans les problèmes ou les critiques, mais plutôt dans la paix et l'unité de tous les habitants de la localité. Il a également exhorté la population de Ndam à cultiver la paix, à vivre ensemble et surtout à favoriser une cohabitation pacifique.



Le sous-préfet Mahamat Kaintra n'a pas oublié de mettre l'accent sur la scolarisation des enfants, en particulier des filles, la protection de l'environnement, la sécurité des citoyens paisibles, le respect des corridors de transhumance et le respect du calendrier agricole.