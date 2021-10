Tchad : un plan pour renforcer la société civile au Nord

Après huit jours de formation intense, le PASOC a clos son atelier de formation portant sur le renforcement de capacités des organisations de la société civile. Les bénéficiaires ont exprimé leurs gratitudes aux initiateurs de ladite formation, avant de lister quelques recommandations. Il s'agit entre autres de trouver des moyens adéquats pour empêcher leurs enfants de périr dans les zones aurifères ou dans des aventures, créer des écoles de formation professionnelle, des centres de santé dans les zones reculées, soutenir financièrement et techniquement les organisations de la société civile et amplifier la formation sur la question du genre.



Mahamat Mahamat Issa, représentant du PASOC a remercié les autorités du Borkou pour avoir contribué efficacement à la réussite de cet atelier de formation au profit des organisations de la société civile. Il a espéré que les compétences acquises serviront concrètement sur le terrain.



Officiant, la cérémonie le secrétaire général de la province du Borkou, Pargue Dieudonné Jacques, a informé que la tenue de cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre de l'objectif spécifique du PASOC qui est de faire de la société civile tchadienne un partenaire responsable, crédible, informé et compétent dans la vie économique, politique et sociale du pays afin d'accroitre la participation citoyenne dans le processus de prise et suivi des décisions au niveau local et national.



Le secrétaire général de la province du Borkou a rendu hommage au PASOC pour ses réalisations à l’endroit des organisations de la société civile.