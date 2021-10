Tchad : un plan pour renforcer la société civile du Guera, Batha et Salamat

Le Projet d'appui à la société civile (PASOC) a organisé un atelier de huit jours à Mongo, dans le cadre du renforcement des capacités des organisations de la société civile. La formation vise à faire de la société civile tchadienne un partenaire crédible et compétent de la vie socio-économique et politique du pays.



La session de formation a marqué le démarage effectif de la mise en oeuvre du Plan de renforcement des capacités des organisations de la société civile (PRC-OSC) dans les provinces du Guera, Batha et Salamat.



Lançant la formation, le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo, a exhorté les bénéficiaires de la formation à répercuter les acquis auprès des membres de leurs organisations respectives.