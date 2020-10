Tchad : un poste de vice-président pour "suppléer le chef de l'État dans ses lourdes responsabilités" ?

Dans l'ensemble, les participants préconisent un réaménagement des institutions. L'on note des recommandations pour la création d'un Sénat, le retour de la Médiature, le rétablissement de la Cour des comptes ou encore la suppression du caractère non renouvelable du mandat des élus locaux.



Le pré-forum de Massakory suggère la suppression du Conseil Économique Social et Culturel, tandis qu'à Pala, l'on opte pour son maintien à la condition que ses avis aient un caractère exécutoire.



À ce stade, il ne s'agit que de propositions. Elles sont toutefois consignées et seront évoquées lors du 2ème Forum national inclusif.



Les pré-forums décentralisés ont eu lieu dans les six zones constituées par le comité d'organisation et couvrant les 23 provinces. Le but de ces pré-forums est "d'associer toutes les forces vives du pays au processus d'évaluation des réformes engagées", selon le comité d'organisation.