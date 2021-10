Tchad : un pré-dialogue aura lieu prochainement à N'Djamena

La délégation générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena a annoncé le 20 octobre qu'un pré-dialogue est prévu très prochainement dans le cadre des consultations des forces vives nationales de l'intérieur en vue de recueillir les attentes et propositions pour le dialogue national.



Les présidents et secrétaires généraux des partis politiques et les organisations de la société civile sont invités à passer au secrétariat de la délégation en vue de retirer le dossier pour la désignation de leur représentant.