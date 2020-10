Tchad : un pré-forum décentralisé regroupant six provinces lancé à Massakory

"Mobiliser les institutions de la République afin de les rendre dynamique et efficace", c'est le thème des travaux du pré-forum provincial regroupant six provinces à savoir : Hadjer-Lamis, Chari-Baguirmi, Barh El Gazel, Kanem, N'Djamena et la province du Lac. L'évènement s'est ouvert ce jeudi 15 octobre 2020 à Massakory, à moins de deux semaines du Forum national inclusif.



La cérémonie de lancement du pré-forum décentralisé a eu lieu à la salle multimédia de la commune de Massakory, en présence du gouverneur de la province de Hadjer-Lamis Dr. Haoua Outman Djamé, la ministre secrétaire générale du Gouvernement Mariam Mahamat Nour, le ministre de la Justice Djimet Arabi, le président de la Cour suprême Samir Adam, la présidente nationale de la CELIAF Naïlar Clarisse, des députés et des autorités civiles et militaires.