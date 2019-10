Tchad : un préavis de grève du personnel de la commune de N’Djamena

Le syndicat national des agents de la commune de la ville de N’Djamena et la chambre des délégués du personnel de la ville de N’Djamena ont lancé jeudi un préavis de grève du 7 au 14 octobre 2019. La décision a été prise à la suite d’une assemblée générale à la Bourse du travail.



Ils revendiquent le paiement intégral des arriérés de salaire du mois de juillet, août et septembre 2019 sans condition.



« Après l’expiration de ces délais, si rien n’est fait, les personnels observerons automatique une grève sèche et illimité jusqu’à la satisfaction totale de ses revendications », selon un communiqué signé parle président de la Chambre des délégués du personnel, Alhoudayo Riabe Djerobe et le secrétaire du SYNACOT, Fanemone Pakagne.