Tchad : un présidium de 22 membres pour diriger les débats du Forum

L'instance dirigeante des travaux et débats du 2ème Forum national inclusif, appelée présidium, est composée de 22 membres dont 12 conseillers. Sa composition a été dévoilée par Djimet Arabi, rapporteur général du présidium et porte-parole du 2ème Forum national inclusif.



Les membres du présidium sont désignés par consensus de l'assemblée plénière, selon l'article n°9 du règlement intérieur. Les vices-présidents assistent le président du présidium ou le relaient en cas d'empêchement.



En tant que rapporteur général, le ministre Djimet Arabi est chargé de coordonner la prise de note des débats et la présentation des synthèses des travaux.



Le présidium est composé suit :



Présidente : Mariam Mahamat Nour

1er vice-président : Pahimi Padacket Albert

2ème vice-président : Mahamat Allahou Taher

3ème vice-président : Samir Adam Annour

4ème vice-président : Mme. Lydie Beassemda

Rapporteur général : Djimet Arabi

Rapporteur général 1er adjoint : Jacques Laoungamaye

Rapporteur général 2e adjoint : Brice Mbaimou

Rapporteur général 3e adjoint : Rokhaya Oumar Almayi

Rapporteur général 4e adjoint : Amalkher Djibrine Souleymane



Conseillers :

Maladji Tolkem Bertin

Mahamat Saleh Maki

Abakar Outhman Djamé

Ahmat Oumar Ahmat

Dr. Idriss Saleh Bachar

Amine Ehemir Torna

Me Jean Bernard Padare

Brahim Ben Seid

Clarisse Nailar

Bichara Ahmat Saleh

Badonou Daigou

Mahamat Bichara