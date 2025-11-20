Alwihda Info
TCHAD

Tchad : un présumé voleur de bétail blessé par balle à Mbikou


Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 20 Novembre 2025



Les faits se sont déroulés tôt ce matin, dans la ville de Mbikou. Selon plusieurs sources concordantes, un individu suspecté de vol de bétail était dans le viseur des habitants de la zone, plusieurs témoins ayant signalé ses agissements. La Brigade territoriale de Mbikou avait ouvert une enquête afin de vérifier les soupçons pesant sur le suspect.

Les investigations préliminaires auraient permis de confirmer certains éléments, conduisant les forces de l’ordre à intervenir ce 20 novembre 2025, au domicile du présumé voleur, pour l’interpeller et poursuivre les vérifications.

À leur arrivée, les éléments de la Brigade ont demandé au suspect de se présenter. Aucun acte coercitif n’avait encore été engagé lorsque l’individu a tenté de prendre la fuite. Dans la confusion, et pour des raisons évoquées de sécurité, un agent aurait ouvert le feu à balles réelles.

L’homme a été atteint et grièvement blessé avant d’être maîtrisé par les forces de l’ordre. Le suspect, blessé, a été transféré à l’hôpital de Bébédjia afin de recevoir des soins appropriés. L’enquête se poursuit pour établir les circonstances exactes de l’incident et statuer sur l’affaire.


