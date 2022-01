Tchad : un présumé voleur de voiture lynché par une foule en colère à N'Djamena

Un jeune âgé d'une trentaine d'années aurait volé ce 18 janvier, un véhicule Toyota Corolla de couleur blanche et immatriculé 12V 02 PAT. Il a été poursuivi par des conducteurs de motos et autres jeunes du quartier, arrêté puis lynché.



D’après les conducteurs de motos et les jeunes qui ont poursuivi le présumé voleur, ce dernier roulait en direction de l'hôpital moderne. Ils ne savent pas s'il s'agit d'un garagiste ou d'un chauffeur. De passage vers le lycée d'Amtoukouï, il percute un conducteur de moto et a refusé de s'arrêter. C’est la raison pour laquelle il a été poursuivi jusqu'à l'avenue Taïwan, près du rond-point Gazelle.



Coincé, l'automobiliste a tenté de passer en force avec le véhicule, mais a atterri dans un caniveau. Les badauds ont brisé les vitres du véhicule et l’ont sorti l'automobiliste. Il a été sévèrement frappé. Alertés, les gendarmes postés au rond-point Gazelle (ou 10 octobre) sont arrivés sur les lieux et ont embarqué le présumé voleur, grièvement blessé. Le véhicule a été tracté.



Agacés par l'insécurité, les jeunes des quartiers Amtoukoï et Habena sont réputés pour être très virulents contre les présumés voleurs.