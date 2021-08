Tchad : un processus de collecte des données au Batha face au changement climatique

L'atelier vise à sensibiliser les partis prenantes sur le processus de collecte des données dans les trois zones bioclimatique du pays.



Le chef de mission Mbandjiguin Nasson a précisé que la collecte des données est relative aux aléas, à la vulnérabilité climatique et aux mesures d'adaptation dans la province du Batha.



Selon Mbandjiguin Nasson, la contribution déterminée au niveau national (CDN) et l'élaboration du Plan national d'adaptation (PNA) sont des documents stratégiques et de planification que le gouvernement utilise dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.



En ouvrant les travaux, le secrétaire général provincial Mahamat Maï AbdelAziz a précisé que cet atelier s'inscrit dans la droit ligne de la politique du gouvernement de transition en matière de protection de l'environnement.