Tchad : un prochain appui de 35 milliards FCFA pour soutenir les réformes des finances

Le Gouvernement tchadien va signer "dans quelques semaines" la troisième convention de financement du Programme d’Appui à la Consolidation de l’Etat-Phase 3 (ACET 3) avec l'Union européenne. L'annonce a été faite vendredi dernier par l’Ambassadeur, Chef de Délégation de l’Union européenne (UE) au Tchad, Bertrand Soret, lors du lancement du budget citoyen 2019.



Ce programme d’un montant de 54 millions d’euros est composé d’un appui budgétaire de 50 millions d’euros et d’un appui projet de 4 millions d’euros pour un "accompagnement des réformes en soutien aux priorités du Gouvernement en matière de gestion des finances publiques et d’amélioration du système statistique", a déclaré l’Ambassadeur, Chef de Délégation de l’UE au Tchad.



D'après lui, "ce programme mets l'accent sur l'importance d'un financement accru dans les secteurs sociaux tels que l'éducation et la santé qui sont des préalables pour un pays aspirant au développement."



"On est aujourd'hui au troisième projet d'appui à la consolidation de l'Etat successifs. Il s'agit d'une forme particulière d'appui budgétaire, qui repose essentiellement sur le renforcement de la gouvernance des finances publiques. On n'est pas encore au stade de pouvoir passer à des appuis sectoriels, qui représentent une forme plus aboutie d'appui budgétaire car des efforts importants sont encore à réaliser, tant dans la chaîne des recettes, que dans la chaîne de la dépense ou encore dans l'élaboration et l'exécution du budget. L'UE continuera à appuyer le Tchad dans la voie des réformes nécessaires dans ces domaines", a souligné Bertrand Soret.



Sur la période 2015-2021, le Tchad aura ainsi bénéficié d'un appui de l’Union européenne sous forme d'appui budgétaire, d’un montant total de 172 millions d’euros ainsi que d'une enveloppe de 12 millions d’euros pour l’accompagnement des réformes des finances publiques.



L’UE, à travers le Programme d’Appui à la Consolidation de l’Etat-Phase 2 (ACET2), a apporté son concours pour la publication et le lancement du Budget Citoyen à N’Djamena, et sa vulgarisation dans trois grandes villes du pays et à l’échelle nationale à travers des annonces dans les médias.