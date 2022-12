Tchad : un producteur d'alcool dans le viseur des autorités pour qualité douteuse

La qualité n’obéit pas aux normes requises, selon le coordinateur Hissein Palet. L’entreprise a un environnement aménagé mais le produit fabriqué est de qualité douteuse.



Des recommandations ont été formulées pour l’exercice de ses activités selon les normes établies. Les autorités ont été sollicitées pour fermer la société, faire respecter les règles de fabrication de l’alcool et de faire respecter la loi interdisant la fabrication de l’alcool frelaté.



L’apport des services compétents est aussi souhaité pour faire observer les principes, car la société a outrepassé les limites selon l’autorisation qui lui a été délivrée.



Le directeur en charge du contrôle, qualité, physicochimiques, aliments, eaux, boissons et médicaments au CECOQDA, Saddam Annour Trebo, membre de la mission, a évoqué la nécessité d’élaborer des normes qui cadrent avec les réalités nationales afin de protéger les consommateurs des dérives de certains fabricants qui n’observent pas les conditions de fabrication des boissons alcoolisées.



Le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Prévention a demandé à l’équipe de la mission d’intégrer les avis et observations des responsables pour enrichir le rapport afin de permettre à la hiérarchie de prendre les décisions qui s’imposent, détaille le ministère de la Santé publique.