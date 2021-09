Tchad : un programme ambitieux pour révéler le potentiel minier

Le ministre des Mines et de la Géologie, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim, a lancé vendredi le programme d’appui au développement du secteur minier au Tchad (PADSMT) 2021-2024.



« La politique minière doit s'inscrire dans le processus de réforme et d'élaboration des politiques de l'État », a déclaré le ministre. Ce nouveau programme vise le développement des ressources minières à travers les études, la mise à disposition des infrastructures de production minière et le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le secteur. Il est structuré en composantes pour faciliter la démarche de mise en œuvre globale d'un secteur minier porteur.



Le programme mettra en œuvre des activités en vue de révéler le potentiel minier du Tchad. Il améliorera la gouvernance économique et financière du secteur minier, tout en préservant l'environnement et la cohésion sociale.



Le programme a un coût global de 48.2 milliards FCFA. Un Business meeting est prévu pour susciter le financement des investisseurs publics et privés afin de mobiliser des ressources pour la mise en oeuvre du programme, informe le coordinateur Abdramane Mahamat Issakha.



Le programme sera lancé dans 11 provinces : le Tibesti, le Guera, l'Ennedi Ouest, l'Ennedi Est, le Wadi Fira, le Ouaddaï, le Borkou, le Logone Oriental (Monts de Lam), le Mayo Kebbi Est et le Batha.