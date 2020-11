Tchad : un programme chargé pour la semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui s'annonce

L'édition 2020 de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat (SME) sera lancée lundi 16 novembre au Radisson Blu de N'Djamena, annonce le président du comité d'organisation, Abdraman Mahamat Adam. Le thème retenu est "l'entrepreneuriat, une solution idoine pour l'insertion socioprofessionnelle et gage de l'innovation".



L'évènement est placé sous le haut patronage du Maréchal du Tchad. Il se déroulera dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19.



La semaine mondiale de l'entrepreneuriat est organisée chaque année dans plus de 180 pays. Elle réunie des millions de personnes autour d'un objectif commun, explique Abdraman Mahamat Adam.



Au programme de l'évènement est prévu une caravane de l'entrepreneuriat, une formation entreprendre à zéro franc, les talents des génies, le Parlement des Objectifs du développement durable, le forum startup et investissement, Digit'Elle et la nuit des entrepreneurs.