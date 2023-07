Tchad : un programme de réconciliation et cohabitation au Ouaddai à travers le CRDCPPO

La cérémonie s'est déroulée à la Maison Nationale de la Femme et a été organisée par le président du comité de réflexion pour le développement, la réconciliation et la cohabitation pacifique dans la province du Ouaddai (CRDCPPO). L'objectif principal de cette édition est de promouvoir le vivre ensemble.



Mme Fatouma Maki, présidente du comité d’organisation, a souligné que cette activité offre une occasion unique de réconciliation pour le Dar-Ouaddai. Elle a mis en avant les nombreuses potentialités de cette province, qui est également un carrefour de paix et de cohabitation pacifique. Mme Maki a insisté sur le besoin de mettre fin à la division et au tribalisme, en encourageant la population à vivre ensemble dans la paix, la tolérance et l'harmonie.



La prochaine étape de cette initiative consiste à travailler collectivement pour le développement socio-économique de la province du Ouaddai. Mme Maki a appelé à une union solide, main dans la main, pour rejeter fermement toute forme de division.



Pour sa part, le président du comité de réflexion pour le développement, la réconciliation et la cohabitation pacifique dans la province du Ouaddai, M. Abdel-Aziz Habib Oumar, a déclaré que cette initiative célébrée aujourd'hui est le fruit d'un long processus de réflexion, de consultation, de collaboration et de volonté de changement. Il voit cette démarche comme un engagement collectif en faveur du bien-être de leur province et de la promotion de la paix et de l'harmonie au sein de leurs communautés.



M. Oumar est convaincu qu'en unissant leurs forces, ils peuvent surmonter leurs différences et transcender leurs divisions pour bâtir un avenir prometteur pour la Province du Ouaddai. Il exhorte également à honorer l'héritage de courage et de résilience légué par leurs ancêtres pour construire un avenir juste et prospère pour leur région.