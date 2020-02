Tchad : un programme pour 130 000 enfants affectés par les situations d'urgence

Le Tchad accueille plus de 400.000 réfugiés et une importante population de déplacés internes et de retournés qui ont fui les violences liées aux conflits soudanais, centrafricain, nigérian et nigérien.



Cette crise humanitaire multiforme entraine des mouvements de population, l'insécurité alimentaire, la malnutrition et des urgences sanitaires. Elle a des conséquences négatives sur les indicateurs de développement du pays en général, et ceux en rapport avec l'éducation en particulier.



Des milliers d'enfants sont ainsi hors de l'école et privés de leurs droits fondamentaux à une éducation inclusive de qualité. Malgré la volonté forte affichée par le gouvernement tchadien pour pallier cette situation, le secteur de l'éducation rencontre d'importants défis pour combler le gap de financement, a expliqué le ministre de l'Education nationale.