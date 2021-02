Tchad : un projet d'appui à la gouvernance climatique et à la production agricole lancé au Lac

Le secrétaire général de la province du lac, Yaya Ousmane Adoum, représentant le gouverneur, a déclaré que l’une des priorités du chef de l'État est la promotion du monde rural et plus particulièrement la promotion des femmes et des jeunes, notamment la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique.



Yaya Ousmane Adoum a, au nom de la population du lac, remercié l’Union européenne et les partenaires qui oeuvrent aux côtés des autorités.



Ce projet qui couvre le département de Wayi et Kouloudia, est financé par l’Union européenne et la coordination nationale d'AMCC (ministère de l'Environnement) à hauteur de 524 millions de Fcfa pour une période de trois ans et quatre mois.