Tchad : un projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil va être élargi

Le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne, a reçu samedi une délégation de la Banque mondiale conduite par le directeur chargé de la protection sociale en Afrique de l'Ouest et Centrale, Jehan Arulpragasam.



La rencontre a eu lieu en présence du représentant résidant de la Banque mondiale au Tchad, François Nankobogo.



La mission s'est rendue ces derniers jours dans les provinces du Ouaddaï, de l'Ennedi Est et du Wadi Fira pour évaluer la mise en oeuvre et l'extension du Projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil.



Le Parka est un projet gouvernemental, financé par la Banque mondiale, au profit de plusieurs provinces de l'Est du Tchad. Il permettra l'accès des populations à l'eau potable, l'énergie, aux infrastructures communautaires et contribuera à la valorisation du capital humain.



Les résultats de l’enquête de la Banque Mondiale dans les provinces du Wadi Fira et Ennedi Est, aux camps des réfugiés et communautés d’accueil ont été remis au ministre de l’Economie et de la Planification du développement.



"C'est un programme très important pour nous parce qu'il va être plus important dans le volume du financement qui est accordé au Tchad. On va être dans l'ordre de 130 millions $ pour un seul projet", a indiqué le représentant résidant de la Banque mondiale au Tchad, François Nankobogo.



Selon le ministre Dr. Issa Doubragne, "le gouvernement et les ministères concernés apporteront le concours nécessaire pour le succès de ce programme que nous savons très important pour le bien être de notre population."



Le Parka qui couvrait initialement trois provinces, va être étendu à sept provinces au total.