Tchad : un projet d'assainissement en milieu scolaire lancé à Moundou

Le projet assainissement en milieu scolaire a été lancé officiellement ce matin au Lycée collège de l’Amitié de la ville de Moundou. C’est le représentant du délégué à l’enseignement et à la jeunesse au Logone Occidental, Dorina Goïdo, qui a lancé officiellement le projet, en présence du chef de bureau du 3ème arrondissement municipal, des responsables de l’association des amis Moundou-Poitiers, ainsi que des responsables du Lycée collège de l’Amitié et des élèves sortis nombreux.



Après la présentation d’un sketch sur l’hygiène et l’assainissement par les élèves du LYCAM, le chef de bureau du 3ème arrondissement municipal pour la ville de Moundou, Mbayam Mobouayom, a remercié l’association des amis Moundou-Poitiers (AAMP) pour avoir choisi sa circonscription administrative pour l’exécution de ce projet.



Le Président de la commission eau et assainissement de l’association des amis Moundou-Poitiers, Dillah Dingamnadji, par ailleurs chef de projet, a dans son mot de circonstance souligné que malgré les efforts de l’Etat et des ONG pour rendre accessible les bonnes conditions d’hygiène et d’assainissement aux écoliers et élèves à travers la construction des latrines institutionnelles, il est à noter que les mauvais comportements d’hygiène et d’assainissement peinent à disparaitre.



De ce constat est né le projet hygiène et assainissement en milieu scolaire rédigé par l’AAMP à son partenaire l’association Poitiers-Moundou basée à Poitiers en France.