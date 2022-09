Tchad : un projet d’assistance et de protection en faveur des migrants au Batha

Ce projet d’une durée de six mois est financé par la Croix-Rouge Britannique. Il est mis en œuvre par la Croix-Rouge du Tchad et la Croix-Rouge française. Il a pour objectif principal de contribuer à satisfaire les besoins humanitaires des migrants et à assurer leur protection ainsi que le respect de leur dignité dans la province du Batha. Ce projet intervient dans trois zones de la province à savoir : Ati, Abouhadjilidj et Yao.



Assilek Abdel-kerim, président de la Croix-Rouge provinciale du Batha et Rawda Abdraman Hallou, représentante du président de la Croix-Rouge du Tchad, ont salué les différents appuis pour la concrétisation du projet.



Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la province du Batha, représentant le gouverneur Abdel Aziz Maï Mahamat, a souligné que ce projet sera mis en œuvre en adoptant le modèle des points de services humanitaires, à travers lesquels des guichets uniques permettront aux équipes de la Croix-Rouge du Tchad d'aller à la rencontre des migrants pour leur octroyer un paquet d'assistance et de protection conformes à la Convention internationale sur la protection des droits des migrants et des membres de leurs familles.



Abdel Aziz Maï Mahamat rappelle que les migrants qui utilisent le ressort territorial du Batha comme porte de départ, de destination ou de couloir de transit migratoire, pourront avoir désormais un accès sûr à toute une panoplie de services suivant leurs besoins et en temps réel. Il exhorte à plus de concentration et d'objectivité pour qu'à l'issue de cet atelier, les objectifs fixés soient atteints.