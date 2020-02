Tchad : un projet d'envergure lancé à Pala d'ici la fin du mois, annonce l'ABN

L'Autorité du Bassin du Niger (ABN) va lancer d'ici la fin du mois de février un projet d'envergure au Tchad, à Pala dans la province du Mayo-Kebbi ouest. Le coût du projet régional sur les changements climatiques est d'environ 12 milliards de Francs CFA.



Le secrétaire exécutif de l'ABN, Abderahim Breme Hamid, a été reçu mardi par le président de la République Idriss Déby avec qui, il a échangé sur les détails du projet.



"Il y aura dans ce projet à peu près 11.000 emplois directs et il y aura des créations de sociétés pour les jeunes et le femmes. En plus, il y aura beaucoup d'aménagements de terre pour des cultures contre-saisons, l'irrigation et le reboisement", a déclaré Abderahim Breme Hamid.



Selon lui, "l'ensemble de ces activités sont aussi accompagnées par des constructions de certains marchés dans la zone, l'aménagement des marres pour les cultures contre-saisons et des marres pour les éleveurs, et aussi la création de centres de vaccination."



Il a ajouté qu'il y aura également "une petite station de production d'alevinage, les petits poissons, pour alimenter les cours d'eau saisonniers ou permanents avec des qualités de poisson étudiés pour les régénérer dans l'ensemble de ces fleuves."



L’unité de gestion du projet sera dans la ville de Pala.



Dense et varié, il prend en compte des secteurs comme l’agriculture, l’élevage, la pêche ou l’organisation des marchés.



D'après la Présidence, "c’est assurément une nouvelle dynamique qui sera insufflée au développement rural en plus de nombreuses autres actions en cours d’exécution par le Gouvernement."



Financé à hauteur de 232 millions de dollars par plusieurs partenaires dont la BAD, ce projet consacre 12 milliards de Francs CFA au Tchad.