Tchad : un projet de Constitution "à la solde de la junte", condamnent les alliances pour l'État fédéral

Les alliances et blocs citoyens en faveur de l'État fédéral du Tchad expriment leur vive condamnation à la suite de l'adoption du projet de constitution de l'État unitaire. Selon le porte-parole des alliances du bloc fédéral, Natoi Allah Ringar, le Tchad est vendu et enterré par des opportunistes en quête de profits faciles. L'adoption du projet de constitution de l'État unitaire par les conseillers nationaux de transition, acquis à la solde de la junte au pouvoir, a été un choc pour le peuple tchadien.



Les recommandations et résolutions du dialogue national inclusif et souverain stipulaient clairement que la question de la forme de l'État serait soumise au peuple pour approbation. En toute logique, il aurait fallu soumettre au peuple deux projets de constitution : celui de l'État fédéral et celui de l'État unitaire fortement décentralisé, prôné par les ennemis du progrès et du développement. L'adoption de ce projet de constitution de l'État unitaire, qui autorise Mahamat Kaka à convoquer un référendum, conduit inévitablement le pays vers sa destruction et plonge encore davantage le peuple dans la souffrance, l'injustice et même la mort imminente, dénoncent les membres du bloc.



Au sein de l'alliance et du bloc citoyens pour l'État fédéral du Tchad, “nous condamnons fermement cette manœuvre dilatoire des conseillers nationaux de transition qui ne travaillent que pour préserver leur décret de nomination. Nous rejetons catégoriquement cette démarche trompeuse qui viole de manière flagrante les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Nous demandons au gouvernement et à Mahamat Kaka d'annuler immédiatement cette décision destructrice et unilatérale, qui met en péril l'unité nationale et la cohésion sociale. Il est encore temps de rectifier le tir en retirant ce projet de constitution macabre et diabolique, et de suivre les résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain.”



“La fédération est la seule voie, la seule solution pour libérer le peuple tchadien de la misère dans laquelle il est plongé par ces monstres économiques et politiques. Nous ne nous laisserons pas dominer par eux, car nous triompherons. Aucun pouvoir ne peut résister à un peuple qui aspire à la justice et à l'égalité. Si ce projet de constitution de l'État unitaire, source de la misère du peuple tchadien, n'est pas retiré dans les prochains jours, nous lancerons une vaste campagne de sensibilisation pour appeler nos compatriotes du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, et du centre à se lever ensemble pour barrer la route et boycotter leur participation au référendum constitutionnel. Participer à ce référendum, c'est cautionner la dynastie au pouvoir et creuser sa propre tombe”, préviennent ces acteurs politiques.