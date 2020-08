Tchad : un projet de centrale à énergie solaire avec la multinationale Alcaal

N'DJAMENA - Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, et la ministre de l'Énergie Ramatou Mahamat Hountouin ont signé jeudi avec la multinationale Alcaal Group, représentée par Jorge Do Amaral, PDG du groupe, un protocole d'accord.



Le document est relatif aux études de faisabilité visant à la construction, l'exploitation et la maintenance d'une centrale de production à énergie photovoltaïque d'une capacité allant jusqu'à 200 MW.



La centrale disposera d'une large capacité de stockage aux abords de N'Djamena.