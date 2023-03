Tchad : un projet de décret pour la création d'un centre national pour enfants vulnérables

Un nouveau Centre pour l'accueil, la rééducation et la réinsertion des enfants vulnérables va voir le jour au Tchad.



C'est l'une des décisions prises lors du conseil extraordinaire des ministres qui s'est tenu le 28 février 2023 à N'Djamena, sous la présidence du chef du gouvernement, Saleh Kebzabo.



Le projet de décret portant organisation et fonctionnement du Centre national d'accueil, de rééducation et de réinsertion des enfants vulnérables, a été présenté par la ministre du Genre et de la Solidarité nationale. Cette nouvelle structure vise à offrir un cadre d'accueil, conforme aux normes internationales pour les enfants vulnérables.



En effet, le gouvernement a pris conscience de la nécessité de doter ces enfants d'un lieu sûr, où ils pourront être pris en charge, rééduqués et réinsérés dans la société. Le projet de décret a été adopté lors du conseil des ministres, ouvrant ainsi la voie à la mise en place du Centre national d'accueil, de rééducation et de réinsertion des enfants vulnérables.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement tchadien pour promouvoir et protéger les droits de l'enfant.