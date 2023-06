Tchad : un projet de gestion des risques climatiques au Logone Occidental

Une mission du ministère de la Production et de la Transformation agricole, dirigée par le directeur adjoint des études, de la planification et du suivi, Djona Semngadjy, et le coordonnateur du projet de gestion communautaire des risques climatiques au Tchad, Abraham Allonanga, a rendu une visite de courtoisie ce 12 juin au gouverneur de la province du Logone Occidental, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh.



L'objectif de cette mission est de présenter au Comité provincial d'action la mise en œuvre du projet et de présenter l'ONG ESEDD (Éducation Santé Environnement Pour le Développement Durable), partenaire opérationnel sur le terrain, pour informer et sensibiliser les communautés sur le système d'alerte précoce des risques climatiques.