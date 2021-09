Tchad : un projet de mise en terre de 1000 plants à Abéché

L’ONG nationale Action citoyenne pour l'information et l'éducation au développement durable (ACIEDD), section d'Abéché, a mis en terre des petits plants dans la cour de la délégation à l'Education nationale du Ouaddaï. Le coordinateur de l'ONG ACIEDD, section d'Abéché, Thomas Djimaldé, a précisé que planter un arbre, c'est donner une vie. Pour lui, tout citoyen soucieux de l'avenir connait ce célèbre dicton. Tout le monde est appelé à planter les arbres, surtout que les effets de la dégradation menacent la survie de l'homme.



La plantation apparaît comme un impératif pour tout citoyen, car l'arbre est un lieu de retrouvailles des populations, symbole de l'unité, du vivre-ensemble, où chacun supporte les forces et faiblesses de son prochain. Thomas Djimaldé ajoute que cette activité intervient par rapport à la semaine nationale de l'arbre et le lancement du projet de l'ACIEDD, sous le thème « Abéché vert » qui consiste à la mise en terre de 1000 plants dans la commune d'Abéché.



À cet effet, ce projet est le fruit d'une profonde méditation eu égard aux changements climatiques et de créer un micro climat dans la ville, ceci permettra également de lutter contre le désert et garantir un environnement sain. De son avis, « les générations futures attendent beaucoup de nous, et il est de notre responsabilité de leur transmettre un patrimoine naturel relativement intact pour leur survie. Car, elles ont aussi bien que nous, droit à un environnement sain où il fait bon vivre. C'est une question d'éthique naturelle, donc nous devons plus agir de manière isolée et égoïste chacun de son côté », a t-il indiqué.



Le chef du personnel à la délégation nationale du Ouaddaï, Ahmad Adey a remercié l'initiative de l'ONG ACIEDD, section d'Abéché, pour ce geste et l’encourage de faire davantage sur tous les lieux publics. Selon lui, l'arbre attire la pluie, éloigne de nous la désertification et fait de l'ombre pour tout le monde.