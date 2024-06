Tchad : un projet de sensibilisation pour l’introduction des vaccins contre le pneumocoque et rotavirus

Le Tchad a officiellement lancé un projet de sensibilisation pour l'introduction des vaccins contre le pneumocoque et le rotavirus, visant à protéger les enfants de 0 à 5 ans contre des maladies potentiellement mortelles.



Ce projet, qui vise également à renforcer la santé communautaire, s'aligne sur le plan national de développement sanitaire du Tchad, les objectifs de développement durable des Nations Unies pour 2030, et l'agenda 2063 de l'Union Africaine.



Lors de son allocution, le coordonnateur de l'APDE, Mahamat Abdraman Djibrine Dabary, a souligné l'importance de ce projet. Les vaccins contre le pneumocoque et le rotavirus sont essentiels pour prévenir les infections respiratoires telles que la pneumonie, la méningite, et les diarrhées sévères causées par le rotavirus.



Ces maladies continuent de poser une menace sérieuse à la santé des enfants au Tchad. Djibrine Dabary a insisté sur la nécessité de renforcer la santé des enfants et de réduire considérablement le fardeau des maladies évitables par la vaccination. Cependant, il a également reconnu les défis persistants liés à la désinformation, aux préjugés, et à une compréhension insuffisante des avantages de la vaccination.



Ce projet de sensibilisation est un premier pas crucial vers la protection des enfants contre ces maladies. Il vise à informer, éduquer et mobiliser les parents, les familles, les professionnels de la santé et toute la communauté sur l'importance de la vaccination. Le succès de ce projet dépend de l'engagement et du soutien de tous les acteurs impliqués, y compris le gouvernement, les organisations de santé, les communautés locales, et les partenaires nationaux et internationaux.



Ensemble, ils peuvent réaliser des progrès significatifs dans la protection de la santé des enfants et dans la construction d'un avenir plus sain et plus résilient pour la nation. Ce projet est une initiative importante qui vise à améliorer la santé publique, et à renforcer la résilience communautaire, face aux maladies infectieuses évitables par la vaccination.